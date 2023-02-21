Щеглов Иван Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смерти23.03.1884
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Щеглов Иван Иванов
Мать: Щеглова Февронья Фомина
Бракосочетание
11.11.1877
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
01.09.1878
Дочь: Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Щеглова Акулина Тимофеевна
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Щеглова Акулина Тимофеевна
Рождение ребёнка
08.12.1879
Мать ребёнка: Щеглова Акулина Тимофеевна
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
1882
Мать ребёнка: Щеглова Акулина Тимофеевна
Рождение ребёнка
12.02.1883
Дочь: Шалимова Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Щеглова Акулина Тимофеевна
Михайло-Архангельская церковь
Смерть
23.03.1884
Причина смерти: от сибирской язвы | Михайло-Архангельская церковь