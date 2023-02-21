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Щеглов Иван Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

23.03.1884

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Щеглов Иван Иванов

Мать: Щеглова Февронья Фомина

Бракосочетание
11.11.1877

Жена: Щеглова Акулина Тимофеевна

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
01.09.1878

Дочь: Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Щеглова Акулина Тимофеевна

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Щеглова Акулина Тимофеевна

Рождение ребёнка
08.12.1879

Сын: Щеглов Стефан Иванович

Мать ребёнка: Щеглова Акулина Тимофеевна

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
1882

Сын: Щеглов Василий Иоанов

Мать ребёнка: Щеглова Акулина Тимофеевна

Рождение ребёнка
12.02.1883

Дочь: Шалимова Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Щеглова Акулина Тимофеевна

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Смерть
23.03.1884
Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от сибирской язвы | Михайло-Архангельская церковь
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