Лукин Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукин Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.08.1901

Дочь: Каркотко Александра Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евгения Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кулакова Мария Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лукин Александр Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Смерть
Неизвестно