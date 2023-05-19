Позднякова (Грудинина) Светлана Вячеславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Позднякова (Грудинина) Светлана Вячеславовна

Место рождения

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область

Дата рождения

27.07.1964

Пол

Женский

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1964

Отец: Грудинин Вячеслав Георгиевич

Мать: Грудинина Нина Михайловна

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Рождение ребёнка
15.08.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Поздняков Сергей Александрович

Богучаны, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
23.04.1985

Дочь: Жирных Юлия Сергеевна

Отец ребёнка: Поздняков Сергей Александрович

Рождение ребёнка
17.07.1996

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Попов Сергей Васильевич род

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поздняков Сергей Александрович

расторгнуто
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Сергей Васильевич род

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