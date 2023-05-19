Позднякова (Грудинина) Светлана Вячеславовна
Место рождения
Дата рождения27.07.1964
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1964
Рождение ребёнка
15.08.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Поздняков Сергей Александрович
Богучаны, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
23.04.1985
Дочь: Жирных Юлия Сергеевна
Отец ребёнка: Поздняков Сергей Александрович
Рождение ребёнка
17.07.1996
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Попов Сергей Васильевич род
Бракосочетание
Неизвестно
расторгнуто
Бракосочетание
Неизвестно