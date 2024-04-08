Ершова (Машенскова) Мария Ефимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
16.09.1804 ст.
Рождение ребёнка
05.10.1805 ст.
Сын: Ершов Филипп Ефимов
Отец ребёнка: Ершов Ефим Михайлович
Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1809
Сын: Ершов Павел Ефимович
Отец ребёнка: Ершов Ефим Михайлович
Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1812
Дочь: Аграфена Ефимовна
Отец ребёнка: Ершов Ефим Михайлович
Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.02.1814 ст.
Дочь: Маремьяна Ефимовна
Отец ребёнка: Ершов Ефим Михайлович
Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.12.1815 ст.
Сын: Ершов Иван Ефимович
Отец ребёнка: Ершов Ефим Михайлович
Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно