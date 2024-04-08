Ершова (Машенскова) Мария Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ершова (Машенскова) Мария Ефимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
16.09.1804 ст.

Муж: Ершов Ефим Михайлович

Рождение ребёнка
05.10.1805 ст.

Сын: Ершов Филипп Ефимов

Отец ребёнка: Ершов Ефим Михайлович

Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Ершов Павел Ефимович

Отец ребёнка: Ершов Ефим Михайлович

Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1812

Дочь: Аграфена Ефимовна

Отец ребёнка: Ершов Ефим Михайлович

Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.02.1814 ст.

Дочь: Маремьяна Ефимовна

Отец ребёнка: Ершов Ефим Михайлович

Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.12.1815 ст.

Сын: Ершов Иван Ефимович

Отец ребёнка: Ершов Ефим Михайлович

Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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