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Веревочкин Алексей Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Дата смерти

29.09.2002

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1959

Дочь: Веревочкина Антонина Алексеевна

Мать ребёнка: Логинова Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Веревочкин Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Логинова Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Веревочкин Петр Алексеевич

Мать ребёнка: Логинова Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Веревочкина Валентина Алексеевна

Мать ребёнка: Логинова Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Веревочкин Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Логинова Пелагея Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Логинова Пелагея Васильевна

Смерть
29.09.2002