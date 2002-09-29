Веревочкин Алексей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1929
Дата смерти29.09.2002
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1959
Дочь: Веревочкина Антонина Алексеевна
Мать ребёнка: Логинова Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Веревочкин Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Логинова Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Веревочкин Петр Алексеевич
Мать ребёнка: Логинова Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Веревочкина Валентина Алексеевна
Мать ребёнка: Логинова Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Веревочкин Иван Алексеевич
Мать ребёнка: Логинова Пелагея Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.09.2002