Chiplakov Паника
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Chiplakidi Panagiotis
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.02.1894
Сын: Chiplakov Федор Паникович (Панайотович)
Мать ребёнка: Chiplakova София Спиридоновна
Рождение ребёнка
23.10.1895
Сын: Chiplakov Семен Паникович (Панайотович)
Мать ребёнка: Chiplakova София Спиридоновна
Рождение ребёнка
21.11.1898
Дочь: Chiplakova Мария Паниковна (Панайотовна)
Мать ребёнка: Chiplakova София Спиридоновна
Рождение ребёнка
30.01.1901
Сын: Chiplakov Николай Паникович (Панайотович)
Мать ребёнка: Chiplakova София Спиридоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Китай, Внутренняя Монголия