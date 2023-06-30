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Chiplakov Паника

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

LV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Chiplakidi Panagiotis

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.02.1894

Сын: Chiplakov Федор Паникович (Панайотович)

Мать ребёнка: Chiplakova София Спиридоновна

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
23.10.1895

Сын: Chiplakov Семен Паникович (Панайотович)

Мать ребёнка: Chiplakova София Спиридоновна

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
21.11.1898

Дочь: Chiplakova Мария Паниковна (Панайотовна)

Мать ребёнка: Chiplakova София Спиридоновна

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
30.01.1901

Сын: Chiplakov Николай Паникович (Панайотович)

Мать ребёнка: Chiplakova София Спиридоновна

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Chiplakova София Спиридоновна

Смерть
Неизвестно
Китай, Внутренняя Монголия