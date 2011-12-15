Камалов Хаджимурад Магомедович
Место рождения
Дата рождения11.02.1965
Дата смерти15.12.2011
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1965
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1980 по 1982
Место жительства
С 1982 по 1990
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1990 по 2011
Смерть
15.12.2011