Камалов Хаджимурад Магомедович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Камалов Хаджимурад Магомедович

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Место рождения

Согратль, Гунибский муниципальный район, Республика Дагестан

Дата рождения

11.02.1965

Дата смерти

15.12.2011

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1965

Отец: не указан

Мать: не указана

Согратль, Гунибский муниципальный район, Республика Дагестан
Место жительства
С 1980 по 1982
Махачкала, город Махачкала, Республика Дагестан
Место жительства
С 1982 по 1990
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1990 по 2011
Махачкала, город Махачкала, Республика Дагестан
Смерть
15.12.2011
Махачкала, город Махачкала, Республика Дагестан
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