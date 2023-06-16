Моргачев Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.09.1974
ПолМужской
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1974
Отец: Мялкин Иван Григорьевич
Мать: Мялкина Галина Ивановна
Рождение ребёнка
03.07.2013
Дочь: Моргачева Милана Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
02.05.2016
Сын: Моргачев Мирослав Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана