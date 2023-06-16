Моргачев Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моргачев Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.09.1974

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1974

Отец: Мялкин Иван Григорьевич

Мать: Мялкина Галина Ивановна

Рождение ребёнка
03.07.2013

Дочь: Моргачева Милана Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
02.05.2016

Сын: Моргачев Мирослав Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана