Макаров Константин Валентинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1957
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1957
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.11.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Колясникова Любовь Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Колясникова Любовь Николаевна