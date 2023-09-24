Макаров Константин Валентинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макаров Константин Валентинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1957

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Дети

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Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1957

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.11.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колясникова Любовь Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колясникова Любовь Николаевна

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