(Холопова) Анна Алексеева
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Холопов Алексей Иванов
Мать: Холопова Вера брак
Крещение
Неизвестно
Родители: села Великого крестьянин Алексей Иванов Холопов и законная жена его Вера Павлова, вероисповедания православного. Восприемники: села Великого крестьянин Николай Михайлов Епифанов и Мария Дмит... Показать все
Смерть
Неизвестно