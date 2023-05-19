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(Холопова) Анна Алексеева

Место рождения

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1866 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Холопов Алексей Иванов

Мать: Холопова Вера брак

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Родители: села Великого крестьянин Алексей Иванов Холопов и законная жена его Вера Павлова, вероисповедания православного. Восприемники: села Великого крестьянин Николай Михайлов Епифанов и Мария Дмит... Показать все
Смерть
Неизвестно
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