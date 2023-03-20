Лукьянов Григорий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛукьянов Григорий Петрович

Лукьянов Григорий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.09.1901 ст.

Сын: Лукьянов Иоанн Григорьевич

Мать ребёнка: Лукьянова Ольга Ивлиева

Еськова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
28.12.1902 ст.

Дочь: Татьяна Григорьевна

Мать ребёнка: Лукьянова Ольга Ивлиева

Еськова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
19.03.1905 ст.

Сын: Лукьянов Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Лукьянова Ольга Ивлиева

Еськова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
19.05.1909 ст.

Сын: Лукьянов Петр Григорьевич

Мать ребёнка: Лукьянова Ольга Ивлиева

Еськова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукьянова Ольга Ивлиева

Место жительства
Неизвестно
Еськова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close