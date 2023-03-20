Лукьянов Григорий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.09.1901 ст.
Сын: Лукьянов Иоанн Григорьевич
Мать ребёнка: Лукьянова Ольга Ивлиева
Рождение ребёнка
28.12.1902 ст.
Дочь: Татьяна Григорьевна
Мать ребёнка: Лукьянова Ольга Ивлиева
Рождение ребёнка
19.03.1905 ст.
Сын: Лукьянов Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Лукьянова Ольга Ивлиева
Рождение ребёнка
19.05.1909 ст.
Сын: Лукьянов Петр Григорьевич
Мать ребёнка: Лукьянова Ольга Ивлиева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лукьянова Ольга Ивлиева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно