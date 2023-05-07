Фёдор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фёдор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1729 г.р.

Мать

1727 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Алексей

Мать: Ильина Селивер Марья

Смерть
Неизвестно
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