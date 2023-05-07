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Фёдор
Фёдор
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1760
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Алексей (Калин)
1729 г.р.
Мать
Ильина Селивер Марья
1727 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СВ
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Биография
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Источники
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Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец:
Алексей
Мать:
Ильина Селивер Марья
Смерть
Неизвестно
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