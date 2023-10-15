Долгобородина Пелагея Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846
Сын: Долгобородин Григорий Павлович
Отец ребёнка: Долгобородин Павел Семенович
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Долгобородина Настасья Павловна
Отец ребёнка: Долгобородин Павел Семенович
Место жительства
1850
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно