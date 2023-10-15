Долгобородина Пелагея Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДолгобородина Пелагея Яковлевна

Долгобородина Пелагея Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Сын: Долгобородин Григорий Павлович

Отец ребёнка: Долгобородин Павел Семенович

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Долгобородина Настасья Павловна

Отец ребёнка: Долгобородин Павел Семенович

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Место жительства
1850
Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долгобородин Павел Семенович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close