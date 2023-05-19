Суднев Мартын Федоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1777
Дата смертиПосле 1811
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777
Отец: Суднев Федор Семенов
Рождение ребёнка
Около 1798
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1803
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1808
Сын: Суднев Фома Мартынов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1811
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1811