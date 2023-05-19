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Суднев Мартын Федоров

Место рождения

Сарапулы, Богородский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1777

Дата смерти

После 1811

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777

Отец: Суднев Федор Семенов

Мать: Суднева Прасковья Игнатьева

Сарапулы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Суднев Семен Мартынов

Мать ребёнка: не указана

Сарапулы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Суднев Деонис Мартынов

Мать ребёнка: не указана

Сарапулы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Суднев Фома Мартынов

Мать ребёнка: не указана

Сарапулы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Суднев Евсегней Мартынов

Мать ребёнка: не указана

Сарапулы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Сарапулы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1811
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