Чернова Нина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.12.1929
Дата смерти19.01.2008
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.09.1957
Дочь: Стешина Надежда Семеновна
Отец ребёнка: Стешин Семен Сергеевич
Рождение ребёнка
20.09.?
Дочь: Стешина Наталья Семеновна
Отец ребёнка: Стешин Семен Сергеевич
Смерть
19.01.2008