Чернова Нина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернова Нина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.12.1929

Дата смерти

19.01.2008

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.09.1957

Дочь: Стешина Надежда Семеновна

Отец ребёнка: Стешин Семен Сергеевич

Рождение ребёнка
20.09.?

Дочь: Стешина Наталья Семеновна

Отец ребёнка: Стешин Семен Сергеевич

Смерть
19.01.2008
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