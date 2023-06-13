Барков Тимофей Романович
Место рожденияКрасноярский край, Каратузский район, с. Моторское.
Дата рождения20.04.1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1863
Красноярский край, Каратузский район, с. Моторское.
Рождение ребёнка
31.05.1886
Мать ребёнка: не указана
Место рождения: Орловская губ., Елецкий уезд, Тербунская вол.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Енисейская губерния, Минусинский округ, Маторская волость
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Барков Григорий Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Место рождения: Орловская губ., Елецкий уезд, Тербунская вол.
Смерть
Неизвестно