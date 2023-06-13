Барков Тимофей Романович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБарков Тимофей Романович

Барков Тимофей Романович

avatar

Место рождения

Красноярский край, Каратузский район, с. Моторское.

Дата рождения

20.04.1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1863

Отец: Барков Роман Филиппович

Мать: Баркова Федосья Михайловна

Красноярский край, Каратузский район, с. Моторское.
Рождение ребёнка
31.05.1886

Сын: Барков Петр Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Место рождения: Орловская губ., Елецкий уезд, Тербунская вол.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Барков Михаил Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Енисейская губерния, Минусинский округ, Маторская волость
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Барков Григорий Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Место рождения: Орловская губ., Елецкий уезд, Тербунская вол.
Смерть
Неизвестно