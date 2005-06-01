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(Грищенко) София Вадимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.2005

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.2005

Отец: Грищенко Вадим Анатольевич

Мать: Грищенко Людмила Викентьевна

Образование
Между 01.09.2012 и 31.05.2016
ГУО средняя школа №26 г. Минска
Младшие классы
Образование
С 01.09.2016 по 31.05.2023
ГУО «Гимназия №27 г.Минска»
среднее
Образование
Между 01.09.2023 и 31.05.2027
г. Минск
БГЭУ (бывший нархоз) , бухгалтерские учёт, анализ и аудит в строительстве
Место жительства
Неизвестно
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