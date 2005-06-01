(Грищенко) София Вадимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.06.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.2005
Образование
Между 01.09.2012 и 31.05.2016
ГУО средняя школа №26 г. Минска
Младшие классы
Образование
С 01.09.2016 по 31.05.2023
ГУО «Гимназия №27 г.Минска»
среднее
Образование
Между 01.09.2023 и 31.05.2027
г. Минск
БГЭУ (бывший нархоз) , бухгалтерские учёт, анализ и аудит в строительстве
Место жительства
Неизвестно