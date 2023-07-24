Руш (Герингер) Паулина Генриховна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.02.1911
Дата смерти26.07.1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.02.1937
Сын: Руш Петр
Отец ребёнка: Руш Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
07.12.1938
Сын: Руш Александр
Отец ребёнка: Руш Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
09.01.1942
Дочь: Шмидт Эмилия
Отец ребёнка: Руш Петр Яковлевич
д.Красный Хлебороб
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Руш Петр Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Руш Петр Яковлевич
Смерть
26.07.1977
Канск, Россия