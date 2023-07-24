Руш (Герингер) Паулина Генриховна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Руш (Герингер) Паулина Генриховна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.02.1911

Дата смерти

26.07.1977

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1909 г.р.

Дети

1937 г.р.
1938 г.р.
1942 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВП
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Место
Комментарий
Рождение
14.02.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.02.1937

Сын: Руш Петр

Отец ребёнка: Руш Петр Яковлевич

Рождение ребёнка
07.12.1938

Сын: Руш Александр

Отец ребёнка: Руш Петр Яковлевич

Рождение ребёнка
09.01.1942

Дочь: Шмидт Эмилия

Отец ребёнка: Руш Петр Яковлевич

д.Красный Хлебороб
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Руш Петр Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Руш Петр Яковлевич

Смерть
26.07.1977
Канск, Россия