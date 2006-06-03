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Устюжанина Екатерина Сергеевна
Устюжанина Екатерина Сергеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
03.06.2006
Пол
Женский
Отец
Устюжанин Сергей Владимирович
1973 г.р.
Мать
Устюжанина (Ширгина) Елена Михайловна
1973 г.р.
Дети
Не указаны
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.2006
Отец:
Устюжанин Сергей Владимирович
Мать:
Устюжанина Елена Михайловна
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