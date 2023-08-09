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Алина Евдокия Василиева
Алина Евдокия Василиева
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Место рождения
Коштаковы
, Маринский округ, Томская губерния
Дата рождения
1825
Дата смерти
28.12.1890 ст.
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Коштаковы
, Маринский округ, Томская губерния
Место жительства
Неизвестно
Коштаковы
, Маринский округ, Томская губерния
Смерть
28.12.1890 ст.
Коштаковы
, Маринский округ, Томская губерния
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