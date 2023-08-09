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Алина Евдокия Василиева

Место рождения

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния

Дата рождения

1825

Дата смерти

28.12.1890 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Место жительства
Неизвестно
Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Смерть
28.12.1890 ст.
Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния