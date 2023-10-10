Фоменко Трофим Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФоменко Трофим Ильич

Фоменко Трофим Ильич

Место рождения

Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

1926

Дата смерти

После 1985

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Фоменко Илья Иванович

Мать: Фоменко Ирина Ивановна

Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Около 1955

Дочь: Валентина Трофимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1985
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close