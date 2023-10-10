Фоменко Трофим Ильич
Место рождения
Дата рождения1926
Дата смертиПосле 1985
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: Фоменко Илья Иванович
Мать: Фоменко Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1955
Дочь: Валентина Трофимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1985