Казаринов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казаринов Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.07.1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1866

Отец: не указан

Мать: Наталья Григорьевна

Бракосочетание
02.11.1886

Жена: Татьяна Георгиевна

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Шадрина Анна Васильевна

Мать ребёнка: Татьяна Георгиевна

Рождение ребёнка
19.10.1896

Сын: Казаринов Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Татьяна Георгиевна

Рождение ребёнка
1903

Сын: Казаринов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Татьяна Георгиевна

Смерть
Неизвестно
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