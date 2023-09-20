Казаринов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.07.1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1866
Отец: не указан
Мать: Наталья Григорьевна
Бракосочетание
02.11.1886
Жена: Татьяна Георгиевна
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Шадрина Анна Васильевна
Мать ребёнка: Татьяна Георгиевна
Рождение ребёнка
19.10.1896
Сын: Казаринов Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Татьяна Георгиевна
Рождение ребёнка
1903
Сын: Казаринов Иван Васильевич
Мать ребёнка: Татьяна Георгиевна
Смерть
Неизвестно