Климов Семен Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Ранение
Неизвестно
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital21280534 ранен/контужен, Место рождения: Томская губ., Томский уезд, Каменская вол., с. Репьево, Место службы: 26-й Сибирский стрелковый полк, рядовой Карт... Показать все
Смерть
Неизвестно