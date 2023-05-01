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Акулина Арефьева
Акулина Арефьева
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1854
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Орефий Авдеев
Около 1818 г.р.
Мать
Анна Семенов
Около 1819 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИХ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854
Отец:
Орефий Авдеев
Мать:
Анна Семенов
Смерть
Неизвестно
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