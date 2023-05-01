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Акулина Арефьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1818 г.р.

Мать

Около 1819 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854

Отец: Орефий Авдеев

Мать: Анна Семенов

Смерть
Неизвестно
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