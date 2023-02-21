Жулега Марина Естафиева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1728
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: Жулега Естафий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1768
Сын: Жулега Семен Андреев
Отец ребёнка: Жулега Андрей Стефанов
Рождение ребёнка
1768
Отец ребёнка: Жулега Андрей Стефанов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
деревня Жулега, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно