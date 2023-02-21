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Жулега Марина Естафиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1728

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: Жулега Естафий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1768

Сын: Жулега Семен Андреев

Отец ребёнка: Жулега Андрей Стефанов

Рождение ребёнка
1768

Сын: Жулега Самойло Андреев

Отец ребёнка: Жулега Андрей Стефанов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жулега Андрей Стефанов

Место жительства
Неизвестно
деревня Жулега, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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