Королёв Владимир Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоролёв Владимир Константинович

Королёв Владимир Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1934

Дата смерти

06.12.1969

Пол

Мужской

Добавил:

ПН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1934

Отец: Королёв Константин Никитович

Мать: Королёва Анна Даниловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Майорова Елена Владимировна

Мать ребёнка: Королёва Галина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Королёва Ирина Владимировна

Мать ребёнка: Королёва Галина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Королёв Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Королёва Галина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Королёва Галина Николаевна

Смерть
06.12.1969
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close