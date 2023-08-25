Королёв Владимир Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.08.1934
Дата смерти06.12.1969
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1934
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Майорова Елена Владимировна
Мать ребёнка: Королёва Галина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Королёва Ирина Владимировна
Мать ребёнка: Королёва Галина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Королёв Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Королёва Галина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.12.1969