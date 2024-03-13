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Меланья солдатка Макаровна
Меланья солдатка Макаровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1748
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Настасья
1775 г.р.
Аграфена
1778 г.р.
Добавил:
НМ
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1775
Дочь:
Настасья
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1778
Дочь:
Аграфена
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно
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