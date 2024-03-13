Меланья солдатка Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меланья солдатка Макаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1775 г.р.
1778 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Настасья

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Аграфена

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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