Hovde (Elphick) Daisy Beatrice — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Hovde (Elphick) Daisy Beatrice

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.08.1888

Дата смерти

13.01.1966

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1884 г.р.

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1910

Муж: Hovde Carl Ii Herman Rieber

Рождение ребёнка
11.02.1912

Сын: Hovde Rieber Sr. Cornelius

Отец ребёнка: Hovde Carl Ii Herman Rieber

Смерть
13.01.1966
Похороны
Неизвестно

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