Hovde (Elphick) Daisy Beatrice
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.08.1888
Дата смерти13.01.1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1910
Рождение ребёнка
11.02.1912
Сын: Hovde Rieber Sr. Cornelius
Отец ребёнка: Hovde Carl Ii Herman Rieber
Смерть
13.01.1966
Похороны
Неизвестно