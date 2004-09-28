Аляутдинова (Садекова) Ханифя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аляутдинова (Садекова) Ханифя

Место рождения

с.Б.Рыбушкино Нижегородской обл.Россия

Дата рождения

16.04.1915

Дата смерти

28.09.2004

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1908 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1915

Отец: Садек

Мать: (Бедретдинова) Бадрикамял

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аляутдинов Арифулла Юсипович

Рождение ребёнка
14.08.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аляутдинов Арифулла Юсипович

Рождение ребёнка
13.09.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аляутдинов Арифулла Юсипович

Рождение ребёнка
08.08.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аляутдинов Арифулла Юсипович

Рождение ребёнка
29.06.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аляутдинов Арифулла Юсипович

Рождение ребёнка
06.09.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аляутдинов Арифулла Юсипович

Смерть
28.09.2004
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно

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