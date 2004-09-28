Аляутдинова (Садекова) Ханифя
Место рожденияс.Б.Рыбушкино Нижегородской обл.Россия
Дата рождения16.04.1915
Дата смерти28.09.2004
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1915
Отец: Садек
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.08.1938
Рождение ребёнка
13.09.1941
Рождение ребёнка
08.08.1944
Рождение ребёнка
29.06.1948
Рождение ребёнка
06.09.1959
Смерть
28.09.2004
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно