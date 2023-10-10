Лукъяненко Алексей Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукъяненко Алексей Никифорович

Место рождения

Сватово

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лукъяненко Никифор

Мать: ?

Смерть
Неизвестно
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