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Лукъяненко Алексей Никифорович
Лукъяненко Алексей Никифорович
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Место рождения
Сватово
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Лукъяненко Никифор
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
АЮ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Лукъяненко Никифор
Мать:
?
Сватово
Смерть
Неизвестно
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