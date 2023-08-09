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Фомин Иван Ермолаевич

Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

17.10.1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
30.01.1862

Жена: Фомина Агрипина Ивановна

Рождение ребёнка
21.08.1863

Сын: Фомин Александр Иванович

Мать ребёнка: Фомина Агрипина Ивановна

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Аксинья Ивановна

Мать ребёнка: Фомина Агрипина Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно