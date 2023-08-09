Фомин Иван Ермолаевич
Место рождения
Дата рождения17.10.1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1862
Жена: Фомина Агрипина Ивановна
Рождение ребёнка
21.08.1863
Мать ребёнка: Фомина Агрипина Ивановна
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Аксинья Ивановна
Мать ребёнка: Фомина Агрипина Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно