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Мавра Петровна
Мавра Петровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1803
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Петр Дмитриевич
1777 г.р.
Мать
Наталья Макаровна
1783 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СП
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События
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Биография
Биография
Источники
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Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец:
Петр Дмитриевич
Мать:
Наталья Макаровна
Смерть
Неизвестно
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