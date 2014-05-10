Панев Николай Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панев Николай Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.03.1940

Дата смерти

10.05.2014

Пол

Мужской

Отец

1895 г.р.

Мать

1900 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АП
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Место
Комментарий
Рождение
02.03.1940

Отец: Панев Михаил Андреевич

Мать: Ложененко Софья Алексеевна

Рождение ребёнка
11.01.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Клепина Наталья Николаевна

Усть-Нера, Оймяконский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Смерть
10.05.2014