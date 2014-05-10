Панев Николай Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.03.1940
Дата смерти10.05.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1940
Отец: Панев Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
11.01.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Клепина Наталья Николаевна
Усть-Нера, Оймяконский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Смерть
10.05.2014