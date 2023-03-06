Березовская (Недотопа) Наталья Петровна
Место рожденияАк-Тюз, Киргизия
Дата рождения29.04.1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1968
Отец: Недотопа Петр Иванович
Ак-Тюз, Киргизия
Бракосочетание
10.06.1994
пгт. Орловка, Кеминский, Киргизская ССР
Рождение ребёнка
21.09.1994
Сын: Березовский Александр Юрьевич
Отец ребёнка: Березовский Юрий Владимирович
п. Орловка, Кеминского р-на, Киргизской ССР