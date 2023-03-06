Березовская (Недотопа) Наталья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Березовская (Недотопа) Наталья Петровна

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Место рождения

Ак-Тюз, Киргизия

Дата рождения

29.04.1968

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1968

Отец: Недотопа Петр Иванович

Мать: Недотопа Ирина Григорьевна

Ак-Тюз, Киргизия
Бракосочетание
10.06.1994

Муж: Березовский Юрий Владимирович

пгт. Орловка, Кеминский, Киргизская ССР
Рождение ребёнка
21.09.1994

Сын: Березовский Александр Юрьевич

Отец ребёнка: Березовский Юрий Владимирович

п. Орловка, Кеминского р-на, Киргизской ССР
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