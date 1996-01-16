Ситникова (Катаева) Анна Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ситникова (Катаева) Анна Тихоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

16.01.1996

Пол

Женский

Отец

1904 г.р.

Мать

Не указана

Дети

1952 г.р.
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1958 г.р.
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Добавил:

АЮ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Катаев Тихон Павлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1952

Дочь: Лендел Раиса Васильевна

Отец ребёнка: Ситников Василий Павлович

Кировская обл.
Рождение ребёнка
?.01.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ситников Василий Павлович

Красноселье, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
14.04.1958

Дочь: Зубрилина Нина Васильевна

Отец ребёнка: Ситников Василий Павлович

Красноселье, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ситников Василий Павлович

Красноселье, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ситников Василий Павлович

Красноселье, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
16.01.1996