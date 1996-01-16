Ситникова (Катаева) Анна Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти16.01.1996
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Катаев Тихон Павлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1952
Дочь: Лендел Раиса Васильевна
Отец ребёнка: Ситников Василий Павлович
Кировская обл.
Рождение ребёнка
?.01.1955
Рождение ребёнка
14.04.1958
Дочь: Зубрилина Нина Васильевна
Отец ребёнка: Ситников Василий Павлович
Рождение ребёнка
1962
Рождение ребёнка
1965
Смерть
16.01.1996