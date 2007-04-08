Ефимов Михаил Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимов Михаил Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.04.2007

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.2007

Отец: Ефимов Василий Геннадьевич

Мать: Стромова Наталия Михайловна

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