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Ефимов Михаил Васильевич
Ефимов Михаил Васильевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.04.2007
Пол
Мужской
Отец
Ефимов Василий Геннадьевич
1976 г.р.
Мать
Стромова Наталия Михайловна
1966 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.2007
Отец:
Ефимов Василий Геннадьевич
Мать:
Стромова Наталия Михайловна
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