Недошивина Варвара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНедошивина Варвара Ивановна

Недошивина Варвара Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.04.1875

Сын: Недошивин Василий Фёдорович

Отец ребёнка: Недошивин Фёдор Спиридонович

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Недошивин Алексей Фёдорович

Отец ребёнка: Недошивин Фёдор Спиридонович

Рождение ребёнка
19.05.1881

Сын: Недошивин Константин Фёдорович

Отец ребёнка: Недошивин Фёдор Спиридонович

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
09.11.1893

Сын: Недошивин Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Недошивин Фёдор Спиридонович

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Лузина Екатерина Фёдоровна

Отец ребёнка: Недошивин Фёдор Спиридонович

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Недошивин Фёдор Спиридонович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close