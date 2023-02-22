Недошивина Варвара Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.04.1875
Сын: Недошивин Василий Фёдорович
Отец ребёнка: Недошивин Фёдор Спиридонович
Рождение ребёнка
1880
Сын: Недошивин Алексей Фёдорович
Отец ребёнка: Недошивин Фёдор Спиридонович
Рождение ребёнка
19.05.1881
Сын: Недошивин Константин Фёдорович
Отец ребёнка: Недошивин Фёдор Спиридонович
Рождение ребёнка
09.11.1893
Отец ребёнка: Недошивин Фёдор Спиридонович
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Лузина Екатерина Фёдоровна
Отец ребёнка: Недошивин Фёдор Спиридонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно