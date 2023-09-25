Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
(Карлина) Татьяна
(Карлина) Татьяна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1929
Дата смерти
1936
Пол
Женский
Отец
Карлин Гаврил
1908 г.р.
Мать
Карлина (Веселкова) Марфа
1908 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТШ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец:
Карлин Гаврил
Мать:
Карлина Марфа
Смерть
1936
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия