(Карлина) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Карлина) Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Дата смерти

1936

Пол

Женский

Отец

1908 г.р.

Мать

1908 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Карлин Гаврил

Мать: Карлина Марфа

Смерть
1936
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