Тюрин Максим Стефанович
Место рождения
Дата рождения11.08.1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1895
Отец: Тюрин Стефан Васильев
Воспреемники: Батин Стефан Матвеевич (г. Кокчетава) дев. Шашкова Александра Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тюрина Мария Макаровна
Рождение ребёнка
25.09.1923
Дочь: Тюрина Елисавета Максимовна
Мать ребёнка: Тюрина Мария Макаровна
Воспреемники: Батин Василий Кондратович Тюрина Мария Стефановна
Рождение ребёнка
04.08.1927
Мать ребёнка: Тюрина Мария Макаровна
Воспреемники:
Смерть
Неизвестно