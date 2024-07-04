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Тюрин Максим Стефанович

Место рождения

Марьевка, Кокчетавский уезд, Акмолинская область

Дата рождения

11.08.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1895

Отец: Тюрин Стефан Васильев

Мать: Тюрина Александра Матвеева

Марьевка, Кокчетавский уезд, Акмолинская область
Воспреемники: Батин Стефан Матвеевич (г. Кокчетава) дев. Шашкова Александра Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тюрина Мария Макаровна

Марьевка, Кокчетавский уезд, Акмолинская область
Рождение ребёнка
25.09.1923

Дочь: Тюрина Елисавета Максимовна

Мать ребёнка: Тюрина Мария Макаровна

Марьевка, Кокчетавский уезд, Акмолинская область
Воспреемники: Батин Василий Кондратович Тюрина Мария Стефановна
Рождение ребёнка
04.08.1927

Сын: Тюрин Василий Максимович

Мать ребёнка: Тюрина Мария Макаровна

Марьевка, Кокчетавский уезд, Акмолинская область
Воспреемники:
Смерть
Неизвестно

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