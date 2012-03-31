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Обручева Мирослава
Обручева Мирослава
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
31.03.2012
Пол
Женский
Отец
Обручев Владимир
1980 г.р.
Мать
Уварова Екатерина
1987 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВУ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.2012
Отец:
Обручев Владимир
Мать:
Уварова Екатерина
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