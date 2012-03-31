Обручева Мирослава — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обручева Мирослава

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.03.2012

Пол

Женский

Отец

1980 г.р.

Мать

1987 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.2012

Отец: Обручев Владимир

Мать: Уварова Екатерина

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