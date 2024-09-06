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Пудовкин Илья Андреевич

Место рождения

Болгары, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

10.07.1916 ст.

Дата смерти

25.07.1916 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ПХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1916 ст.

Отец: Пудовкин Андрей Степанович

Мать: Александра Васильевна

Болгары, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89ZS-XXTL?i=21&wc=QGFV-YPR%3A1047421501%2C1047693101%2C1047716201%2C1588888725&cc=1931806
Смерть
25.07.1916 ст.
Болгары, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9ZS-XXDP?i=59&wc=QGFV-YPR%3A1047421501%2C1047693101%2C1047716201%2C1588888725&cc=1931806

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