Пудовкин Илья Андреевич
Место рождения
Дата рождения10.07.1916 ст.
Дата смерти25.07.1916 ст.
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1916 ст.
Отец: Пудовкин Андрей Степанович
Мать: Александра Васильевна
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Смерть
25.07.1916 ст.
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