Татьяна Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Попов Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Попов Сергей Иванович

Рождение ребёнка
16.09.1822

Сын: Попов Трофим Сергеевич

Отец ребёнка: Попов Сергей Иванович

Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Попов Дмитрий Сергеевич

Отец ребёнка: Попов Сергей Иванович

Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Попов Григорий Сергеевич

Отец ребёнка: Попов Сергей Иванович

Рождение ребёнка
Около 1835

Дочь: Марина Сергеевна

Отец ребёнка: Попов Сергей Иванович

Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Попов Еремей Сергеевич

Отец ребёнка: Попов Сергей Иванович

Смерть
Неизвестно