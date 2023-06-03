Татьяна Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1814
Отец ребёнка: Попов Сергей Иванович
Рождение ребёнка
16.09.1822
Отец ребёнка: Попов Сергей Иванович
Рождение ребёнка
Около 1826
Отец ребёнка: Попов Сергей Иванович
Рождение ребёнка
Около 1832
Отец ребёнка: Попов Сергей Иванович
Рождение ребёнка
Около 1835
Дочь: Марина Сергеевна
Отец ребёнка: Попов Сергей Иванович
Рождение ребёнка
Около 1840
Отец ребёнка: Попов Сергей Иванович
Смерть
Неизвестно