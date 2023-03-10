Бухенков Неизвестно Неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.?.?
Сын: Бухенков Андрей Неизвестно
Мать ребёнка: Бухенков-Матвеев Елена Самуиловна
Рождение ребёнка
18.?.?
Сын: Бухенков Михаил Неизвестно
Мать ребёнка: Бухенков-Матвеев Елена Самуиловна
Рождение ребёнка
18.?.?
Дочь: Домна Неизвестно
Мать ребёнка: Бухенков-Матвеев Елена Самуиловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
г.Ташкент, Узбекистан
Отсутствует в базе "Фамилио"
Смерть
Неизвестно