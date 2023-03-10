Бухенков Неизвестно Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бухенков Неизвестно Неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.?.?

Сын: Бухенков Андрей Неизвестно

Мать ребёнка: Бухенков-Матвеев Елена Самуиловна

Рождение ребёнка
18.?.?

Сын: Бухенков Михаил Неизвестно

Мать ребёнка: Бухенков-Матвеев Елена Самуиловна

Рождение ребёнка
18.?.?

Дочь: Домна Неизвестно

Мать ребёнка: Бухенков-Матвеев Елена Самуиловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бухенков-Матвеев Елена Самуиловна

Место жительства
Неизвестно
г.Ташкент, Узбекистан
Отсутствует в базе "Фамилио"
Смерть
Неизвестно
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