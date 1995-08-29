Шатова (Воротникова) Ирина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.07.1951
Дата смерти29.08.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1951
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шатов Вячеслав
Рождение ребёнка
07.06.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шатов Вячеслав
Смерть
29.08.1995
Захоронена в Балабаново Калужской области. Жила в Мытищах Московской области до смерти, потом муж и её сын Евгений переехали в Балабаново Калужской области.