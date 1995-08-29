Шатова (Воротникова) Ирина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шатова (Воротникова) Ирина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.07.1951

Дата смерти

29.08.1995

Пол

Женский

Отец

1919 г.р.

Мать

1926 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1951

Отец: Воротников Василий Никитович

Мать: Воротникова (Луканова) Мария Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шатов Вячеслав

Рождение ребёнка
07.06.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шатов Вячеслав

Смерть
29.08.1995
Захоронена в Балабаново Калужской области. Жила в Мытищах Московской области до смерти, потом муж и её сын Евгений переехали в Балабаново Калужской области.

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