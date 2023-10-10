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Караганов Семен Петров

Место рождения

Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Караганов Петр Михайлов

Мать: Караганова Варвара Васильева

Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Ксения Семенова

Мать ребёнка: Караганова Евдокия Васильева

Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Караганов Иван Семенов

Мать ребёнка: Караганова Евдокия Васильева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Караганов Андрей Семенов

Мать ребёнка: Караганова Евдокия Васильева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Караганов Александр Семенович

Мать ребёнка: Караганова Евдокия Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Караганова Евдокия Васильева

Смерть
Неизвестно
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