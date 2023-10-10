Караганов Семен Петров
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Ксения Семенова
Мать ребёнка: Караганова Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Караганова Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Караганова Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Караганов Александр Семенович
Мать ребёнка: Караганова Евдокия Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно