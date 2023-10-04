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Лагун Анна Михайловна

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Место рождения

Белорусская ССР, Гродненской области, город Гродно

Дата рождения

1960

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1960

Отец: Лагун Михаил Константинович

Мать: Лагун Любовь Михайловна

Белорусская ССР, Гродненской области, город Гродно
Рождение ребёнка
1982

Дочь: Самойлова Ольга Владимировна

Отец ребёнка: не указан

Белорусская ССР, Гродненской области, город Гродно
Рождение ребёнка
1985

Сын: Самойлов Алексей Владимирович

Отец ребёнка: не указан

Белорусская ССР, Гродненской области, город Гродно
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