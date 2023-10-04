Лагун Анна Михайловна
Место рожденияБелорусская ССР, Гродненской области, город Гродно
Дата рождения1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1960
Белорусская ССР, Гродненской области, город Гродно
Рождение ребёнка
1982
Дочь: Самойлова Ольга Владимировна
Отец ребёнка: не указан
Белорусская ССР, Гродненской области, город Гродно
Рождение ребёнка
1985
Сын: Самойлов Алексей Владимирович
Отец ребёнка: не указан
Белорусская ССР, Гродненской области, город Гродно