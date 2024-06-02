(Краева) Мария Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сомова) Зинаида Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сомова (Сомова) Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сомов Петр Иванович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно