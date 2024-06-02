(Краева) Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Краева) Мария Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Краева (Лабутина) Лабутина Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сомова) Зинаида Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сомова (Сомова) Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сомов Петр Иванович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сомов Николай Иванович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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