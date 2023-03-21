Зорин Трофим Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смерти08.12.1963
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1909
Мать ребёнка: Зорина Екатерина Митрофановна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
16.08.1916
Сын: Зорин Александр Трофимович
Мать ребёнка: Зорина Екатерина Митрофановна
Смерть
08.12.1963