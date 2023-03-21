Зорин Трофим Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зорин Трофим Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

08.12.1963

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Сын: Зорин Сергей Трофимович

Мать ребёнка: Зорина Екатерина Митрофановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
16.08.1916

Сын: Зорин Александр Трофимович

Мать ребёнка: Зорина Екатерина Митрофановна

Смерть
08.12.1963
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