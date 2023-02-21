Майер Франц Христианович
Место рожденияГанновер, Германия
Дата рождения1783
Дата смерти1860
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Ганновер, Германия
Место жительства
С 1801
Россия
Место жительства
С 1821
Место жительства
Неизвестно
Новосильский уезд, Орловская губерния
Смерть
1860