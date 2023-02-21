Майер Франц Христианович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Майер Франц Христианович

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Место рождения

Ганновер, Германия

Дата рождения

1783

Дата смерти

1860

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Ганновер, Германия
Место жительства
С 1801
Россия
Место жительства
С 1821
Моховое, Новодеревеньковский муниципальный район, Орловская область
Место жительства
Неизвестно
Новосильский уезд, Орловская губерния
Смерть
1860
Моховое, Новодеревеньковский муниципальный район, Орловская область
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