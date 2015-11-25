Игнатьева (Комарова) Светлана Геннадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти25.11.2015
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Комаров Геннадий Иванович
Мать: Комарова Тамара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бурцева Наталья Игоревна
Отец ребёнка: Игнатьев Игорь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Комарова Алёна Игоревна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Игнатьев Игорь
Смерть
25.11.2015